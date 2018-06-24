منتخب مصر للغواصات الآلية يشارك في نهائيات مسابقة "ROV" الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية

بالتزامن مع مشاركة منتخبنا القومي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بروسيا ، وصل منتخب مصر للغواصات الآلية إلى مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكيةللمشاركة في النهائيات الدولية لمسابقة الغواصات الآلية(ROV) Remotely Operated underwater Vehiclesالتيانطلقت منذ عام 2002 برعاية ودعم من وكالة ناسا لعلوم الفضاء والاستكشاف( NASA) بالشراكة مع مركز علوم البحار المتقدمة ( MATE) و المؤسسة الوطنية لدعم العلوم بأمريكا ( NSF) ، وبالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية الأمريكية.





حيث يشارك المنتخب المصري ضمن 5 فرق عربية لينافس من خلالها أكثر من 80 فريق من مختلف أنحاء العالم مثل أمريكا، روسيا، إنجلترا، الصين، اليابان، الهند،إندونيسيا، تركيا، المغربوعديد من الدول العربية في خطوة جديدة من شأنها تعزيز المميزات التنافسية للكوادر المصرية وريادتهم في المحافل والمسابقات الدولية.

تنظم النسخة العربية من المسابقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع مؤسسة حدث للإبداع وريادة الأعمال ومجمع الإبداع ببرج العرب،تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالاتWE.





صرح الدكتور أسامة إسماعيل رئيس مركز المعلوماتية ورئيس اللجنة العليا للمسابقةقائلاً: “إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تهتم بتنظيم هذه المسابقة باعتبارها إحدى أهم المسابقات العالمية التي تهتم بتطوير تكنولوجيات البحار وتقام منذ أكثر من 16 عامًاً".





وقد أعرب المهندس أحمد البحيري المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات والعضو المنتدب عن بالغ سعادته بدعم منتخب مصر للغواصات الآلية قائلاً:"إننا نهتم بدعم الشباب المصري المبدع ونعمل دائما على تسخير كافة الإمكانيات وطاقات الشركة لدعم الكوادر المصرية وتعزيز حضورهم في المحافلالعالمية، مؤكداً إن مبادئ وقيم الشركة تتيح دعم مسيرة التميز لأبطال مصر في مختف المجالات، ففي الوقت الذي نرعى فيه منتخب مصر لكرة القدم في رحلة وصوله لنهائيات كأس العالم بروسيا نولي أيضا عناية خاصةلشباب مصر المبدع والمبتكر في كافة المجالات وخاصة العلمية والتكنولوجية والتي ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والاقتصاد في مصر".





ومن جهته،أشار المهندس محمد عبود، المشرف العام على المسابقة ورئيس مؤسسة حدث، إلى أن هذه المسابقة واحدة من أهم المسابقات العلمية، التي تنظم في العالم في مجال الروبوتات البحرية قائلاً:" إن هذا المجال ذو تأثير مباشر على العديد من الصناعات الاستراتيجيةمثل البترول والغاز والخدمات البحرية، متوقعاً أن تساهم بشكل كبير في فتح أسواق عمل جديدة للشباب المصري ونقل خبرات تكنولوجية حديثة ومتطورة مما سيسهم في تطوير الصناعة المحلية والبحث العلمي في هذه المجالات الحديثة".





تجدر الإشارة إلى أن نهائيات المسابقةفي العام الماضي أقيمت في مدينة لونج بيش بولاية كاليفورنيا، وفاز الفريق المصري "فورتكس " من جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث عالمياً متفوقاً على أكثر من 45 فريقا من أمريكا وإنجلترا وكندا والصين والهند وغيرها من دول العالم.



