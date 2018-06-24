خبير طاقة: مصر لن تستطيع تصدير الغاز إلا بعد تحقيق إكتشاف جديد مؤثر

قال الدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس، والخبير في الطاقة، إن مصر ضاعفت إنتاجها من الغاز الطبيعي من 2015 لـ2018 لـ8 مليار قدم مكعب يوميًا بدلًا من 4 مليار، ومع وصول حقل ظهر للحد الأقصى للإنتاج، فسيوجد فائض يقدر بـ مليار قدم مكعب، وهذه ليست كمية كبيرة كافية للتصدير.



وأضاف "أبو العلا"، خلا مداخلة هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الاحد، أن مصر لن تستطيع تصدير الغاز الطبيعي إلا بعد تحقيق إكتشاف جديد مؤثر، لكن ربما يكون المقصود من الحديث عن ذلك تصدير الغاز عن طريق حصة الشريك الأجنبي من خلال مصنعي الإسالة في إدفوا ودمياط.



وأشار إلى أن مصر لايجب أن تصدر الغاز في حالة وجود وفرة منه، ولكن هناك ضرورة لإدخالة في صناعة الكيماويات لزيادته قيمته لـ10 أضعاف، وتوفير الكثير من فرص العمل.



ولفت إلى أن تحويل مصر إلى مركز اقليمي للطاقة من خلال إستيراد الغاز وإسالته ليس هدفًا في حد ذاته، ويجب إستخدام هذا الغاز في إنشاء صناعات لزيادة القيمة المضافة.

