الإمارات: 28 يونيو الجاري آخر موعد لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارتية، أن عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها بحدٍ أقصى في الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري ويقدر بنحو 92 ألف مسجل لدى الهيئة يشمل نحو 89 ألفا من المسجلين للفترات الربع سنوية الذين بدأت فترتهم الأولى بداية يناير 2018 وانتهت بنهاية شهر مايو الماضي إضافة إلى حوالي 3 آلاف مسجل ضمن الفترات الشهرية الذين يقدمون إقراراتهم شهرياً.





وطالبت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مايو الماضي بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة الدفع عليها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة، مؤكدةً ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية بقيمة صفر إذا لم يكن لدى الأعمال المسجلة أي توريدات خلال الفترة الضريبية وذلك تجنباً للتعرض لغرامات إدارية.





وأكدت الهيئة حرصها على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين في النظام الضريبي لتشجيعهم على الامتثال الضريبي الذاتي.





وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ان الأعمال المتوسطة والصغيرة تستحوذ على الحصة الأكبر من الأعمال المسجلة التي بدأت فترتها الضريبية الأولى في الأول من يناير 2018 وانتهت بنهاية مايو الماضي والتي ستقوم فيما بعد بتقديم إقرارات ربع سنوية.





وأضاف "نظراً لأن هذه الأعمال التي تضم عدداً كبيراً من المسجلين لدى الهيئة تقوم بتقديم إقراراتها للمرة الأولى ندعوهم لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة :eservices.tax.gov.ae للتعرف على هذه المعلومات بدقة وبإمكانهم تقديم الإقرارات فوراً وبعد ذلك سداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته".





واشار الى ان "إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة الدفع متاحة على مدار الساعة ويمكن للخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني والدخول لبوابة الخدمات الإلكترونية والضغط على تبويب /ضريبة القيمة المضافة/ والوصول إلى نموذج الإقرار الضريبي وتعبئة بيانات النموذج ثم تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية وبعد ذلك يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع بالضغط على تبويب مدفوعاتي".





وقال خالد البستاني: "نود أن ننبه لأهمية إدخال المعلومات بصورة صحيحة وبدقة تامة وبإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الامر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة الذي يتضمن فيديوهات توضيحية مفصلة حول كل خانة وبند في الإقرار الضريبي وكذلك عشرات الأدلة الإرشادية الشاملة التي تقدم معلومات مبسطة لكافة الإجراءات الضريبية خصوصاً المتعلقة بكيفية التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة الدفع".





وأكد أن تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة يشكل التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان امتثال الأعمال للتشريعات الضريبية داعياً الأعمال المسجلة لتقديم الإقرارات في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة حتى لا تزيد احتمالات التأخر لأية أسباب.





وشددت الهيئة على ضرورة إدخال كل مسجل لدى الهيئة البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة السر التي قام بإدخالها عند التسجيل للمرة الأولى ..مشيرة إلى أهمية هذه البيانات التي لا يستطيع المسجل تنفيذ أية معاملة ضريبية خاصة به بدون إدخال هذه البيانات.





وأوضحت أن الاحتفاظ بهذه البيانات يقع ضمن مسؤولية المسجلين لدى الهيئة حيث يتم استخدام هذه البيانات في تقديم الإقرارات وسداد الضرائب بخطوات إلكترونية مبسطة ..مشيرة إلى أن كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكلٍ دوري شهري أو ربع سنوي وفق مواعيد تقديم الإقرارات الخاصة بهم المبينة في بوابة الخدمات الإلكترونية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم /8/ لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.