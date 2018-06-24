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منتخب اليابان يحقق رقما قياسيا لأول مرة في تاريخه

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:13 م
منتخب اليابان يحقق رقما قياسيا لأول مرة في تاريخه
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عمر عبد العزيز
 

 

انتهت منذ قليل أحداث مباراة اليابان والسنغال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة، في مونديال روسيا 2018.

 

جاء هدف المنتخب السنغالي عن طريق كلا من ساديو مانى وموسي واجو، بينما جاء هدفي اليابان عن طريق إينيو، ثم كيسوكي هوندا.

 

وحقق المنتخب الياباني رقماً قياسيًا لأول مرة في تاريخه، حيث لم يسبق لمحاربي الساموراي أن سجلوا هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين من قبل.

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