6 % ارتفاع بعجز الموازنة فى 8 أشهر

ارتفع حجم عجز الموازنة، خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي 2017 /2018 الجاري، إلى 258.211 مليار جنيه؛ بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي ومقارنة بـ226.62 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له بنسبة 6.5% من نفس الناتج، بزيادة بلغت 31.6 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أن إجمالي الإنفاق العام بالموازنة زاد إلى 687.9 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ8 أشهر الأخيرة مقارنة بـ 532.5 مليار بنسبة 15.3% بنفس الفترة من العام السابق له.





وأنفقت الحكومة مبلغ 151.3 مليار جنيه علي الأجور ورواتب العاملين بالدولة في الـ8 أشهر الأولي للسنة المالية الحالية مقارنة بـ 137.1 مليار في نفس الفترة من العام السابق.





وبلغت مصروفات الدعم نحو 170.224 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 113.413 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له، فيما سجلت مصروفات فوائد الديون نحو 247.01 مليار جنيه مقارنة بـ 183.61 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الماضي.





وزاد مصروفات الحكومة على الاستثمارات لنحو 47.831 مليار جنيه مقابل 38.512 مليار جنيه في الـ8 أشهر الأولى للعام المالي الماضي.