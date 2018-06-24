لامبورجيني ستواصل تزويد سياراتها الخارقة بمحركات V10 و V12

بالرغم من توجه العديد من شركات السيارات للإستغناء عن المحركات الضخمة لمواجهة القوانين الجديدة الصارمة حول الإنبعاثات من الوكالات العالمية إلا أن هذا الأمر لن يتحقق في لامبورجيني، فقد كشف السيد Maurizio Reggiani رئيس العمليات لدى لامبورجيني أن الشركة ماضية في تزويد سياراتها الخارقة بمحركات V10 و V12.



