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لامبورجيني ستواصل تزويد سياراتها الخارقة بمحركات V10 و V12

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:31 م
لامبورجيني ستواصل تزويد سياراتها الخارقة بمحركات V10 و V12
لامبورجيني
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بالرغم من توجه العديد من شركات السيارات للإستغناء عن المحركات الضخمة لمواجهة القوانين الجديدة الصارمة حول الإنبعاثات من الوكالات العالمية إلا أن هذا الأمر لن يتحقق في لامبورجيني، فقد كشف السيد Maurizio Reggiani رئيس العمليات لدى لامبورجيني أن الشركة ماضية في تزويد سياراتها الخارقة بمحركات V10 و V12.

السيد ريجيني في حديثه ذكر ان لكل سيارة مهمة، ومهمتهم مع سياراتهم الخارقة هو إختيار المحرك الأنسب لها، وذكر أن سيارات الشركة في المستقبل ومنها بديلة هوراكان التي ستكشف عنها الشركة الإيطالية في 2022 ستكون هجينة ولكن هذا لا يعني أنها لن تتوفر بمحرك V10.
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