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شاهد.. أسرة الراحل ماهر عصام: "لم يتزوج والصور المنسوبة أنها لطفله غير حقيقية"

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:30 م
شاهد.. أسرة الراحل ماهر عصام: لم يتزوج والصور المنسوبة أنها لطفله غير حقيقية
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الفجر الفني
 

استنكرت أسرة الفنان الشاب الراحل ماهر عصام، الأخبار المغلوطة التي تم تداولها وبكثافة مؤخرًا عقب رحيله عن زواجه وإنجابه، وفى حقيقة الأمر أن الفنان لم يتزوج طوال حياته ولم ينجب أطفالا وأن الصورة التي تم تداولها عبر وسائل السوشيال ميديا بظهوره برفقة طفل يشبه بقدر كبير ماهى إلا صورة تذكارية التقطها مع ابن صديقه المقرب المخرج الشاب أحمد هجرس.

 

وفى نفس السياق أكدت شقيقة والدة الفنان الراحل أنها كانت تتمنى لو كان تزوج وأنجب طفل لكي تأخذه فى حضنها وتربيه ليبقى جزء منه يذكرها به بعد رحيله عن الحياة ولكن هذا لم يحدث.

شاهد.. أسرة الراحل ماهر عصام: "لم يتزوج والصور المنسوبة أنها لطفله غير حقيقية"
شاهد.. أسرة الراحل ماهر عصام: "لم يتزوج والصور المنسوبة أنها لطفله غير حقيقية"
شاهد.. أسرة الراحل ماهر عصام: "لم يتزوج والصور المنسوبة أنها لطفله غير حقيقية"
شاهد.. أسرة الراحل ماهر عصام: "لم يتزوج والصور المنسوبة أنها لطفله غير حقيقية"
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