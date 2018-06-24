270 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لتغذية رأس البر بالمياه في دمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، عن انشاء خط ناقل من محطة مياه كفر سليمان بقطر ١٠٠٠ ملى لتغذية مدينة رأس البر وتغطية احتياجاتها من المياه ولتخفيف الضغط عن منطقة السنانية ومدينة كفر البطيخ والقرى التابعة لها بتكلفة إجمالية ٢٧٠ مليون جنيه.





كما أعلن المحافظ عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ الخط من خلال منحة الاتحاد الأوروبي (IWSP) مؤكدا إسناده لشركة المقاولون العرب حيث تم تسليمها ١٠٪ من قيمة المبلغ كدفعة مقدما بما يعادل حوالي ٢٧ مليون جنيه على أن يتم التنفيذ خلال عام من تاريخ استلام الدفعة.





و أوضح المحافظ أنه تم الاتفاق على مسار الخط ليبدء من محطة مياه كفر سليمان مرورا بالتوازى مع شريط السكة الحديد حتى الميدان الموجود امام شريف الزينى فى طريق ترابى دون قطع للطريق الاسفلتى.





ووجه المحافظ خلال اجتماعه اليوم مع ممثلى شركة المقاولون العرب والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل محضر تنسيق لتحديد المسار والتأكد من أعمال رد الشىء لأصله وذلك تحت إشراف مديرية الطرق.



