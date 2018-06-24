نجم منتخب تونس : دفعنا ثمن أخطائنا غاليًا



وقال بن يوسف في تصريحات صحفية : "كنا نتمنى تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة، وصلنا إلى هنا وكلنا رغبة في تقديم بطولة في المستوى لكن ولسوء الحظ لم نتمكن من ذلك بسبب الأخطاء التي ارتكبناها. عندما ترتكب الأخطاء على هذا المستوى تدفع الثمن غاليا".

صرح صيام بن يوسف نجم تونس عقب الخسارة من بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين وتوديع بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم دفعوا ثمن أخطائهم غاليًا.