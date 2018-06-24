طريقة تحضير الشيكولاتة بالبندق
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:47 م
مكونات الوصفه
نحتاج الى كوب من البندق و١٢ أوقية من حبيبات الشوكلاته، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الكانولا وثلاث ملاعق سكر ويمكن استبدال هذا السكر، بمحلي صناعي في حالات أخرى من الوصفة، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا و٣/٤ ملعقة صغيرة من الملح ويمكن تقليلها اذا كانت الوصفة لأحد مرضى القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الكاكاو الغير محلى.
طريقة التحضير
تكون عن طريق إذابة الشيكولاته في ايناء يحتوي على الماء المغلي، وهناك طريقة أخرى لتذويبها تكون عن طريق وضعها داخل الفرن أو الميكروويف لبعض الدقائق، وبعدها نقوم بتسخين الفرن على ١٧٦ درجة مئوية، وننشر البندق في الصينية التي تم تغطيتها بورق الزبدة، ثم نضعها في الفرن لمدة ١٥ دقيقة متواصلة، حتى نجد أن البندق تحول إلى اللون الأحمر.
نقوم بتقشير البندق بعد أن يبرد، ونقوم بطحن البندق جيدا، ونضيف إليه السكر والزيت والكاكاو والفانيليا والملح، ونقوم بمزج الخليط جيدا حتى نحصل على عجينة سلسة، ثم نضيف الشيكولاته المذابة له، ويمكن تصفية الخليط لكي لا يوجد فيه أي حبيبات بندق كبيرة الحجم حسب الرغبة، وبعدها يمكن تقديمه ورش بعض الكاكاو أو البندق على الوجه.
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