طريقة تحضير الشيكولاتة بالبندق

مكونات الوصفه

نحتاج الى كوب من البندق و١٢ أوقية من حبيبات الشوكلاته، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الكانولا وثلاث ملاعق سكر ويمكن استبدال هذا السكر، بمحلي صناعي في حالات أخرى من الوصفة، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا و٣/٤ ملعقة صغيرة من الملح ويمكن تقليلها اذا كانت الوصفة لأحد مرضى القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الكاكاو الغير محلى.





طريقة التحضير

تكون عن طريق إذابة الشيكولاته في ايناء يحتوي على الماء المغلي، وهناك طريقة أخرى لتذويبها تكون عن طريق وضعها داخل الفرن أو الميكروويف لبعض الدقائق، وبعدها نقوم بتسخين الفرن على ١٧٦ درجة مئوية، وننشر البندق في الصينية التي تم تغطيتها بورق الزبدة، ثم نضعها في الفرن لمدة ١٥ دقيقة متواصلة، حتى نجد أن البندق تحول إلى اللون الأحمر.



