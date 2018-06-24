تعرف على أفضل مطاعم مدينة بريمن الألمانية

مطعم ستينديج فيرتيريتونغ:

يعرف باسم StäV، وهو أحد الاماكن التاريخية التي تعتبر شاهدًا على الكسور السياسية في ألمانيا ما بعد الحرب ويأتي الى المكان الكثير من السياسيين حتى يومنا هذا، ويعتبر مؤسسة سياسية مثل البرلمان، ويقدم المطعم بعض المأكولات المميزة التي يتم تصميمها لتلبية احتياجات الزبائن الأصليين للمكان، كما يقدم مجموعة متنوعة من المشروبات، ويتميز بطبق من الحلوى السوداء مع طبق من البطاطا المهروسة والبصل المقلي وصلصة التفاح.



مطعم سبيتزين جبل:

يعود تاريخ هذا المبنى إلى عام 1400، وهو أقدم مبنى من نوعه في مدينة بريمن، وكان في الأصل منزلًا ريفيًا وقد أعيد بناؤه على الطراز القوطي في مطلع القرن السادس عشر، ويستمد اسمه من “Spitzen Gebel”، ويقع هذا المبنى خلف الساحة الرئيسية في بريمن، ويعتبر بمثابة المقر الرئيسي لمجموعة الموسيقى Vereinigten Klavierträger، ويتميز المطعم بتقديم مجموعة منوعة من الوجبات المحلية.



مطعم بريمر راتسكيلر:

يقع المطعم في وسط المدينة القديمة، ويبلغ عمره أكثر من 600 عام وقد كان في الأصل قبو للنبيذ، وتم استخدامه من قبل مجلس بريمن لتخزين النبيذ الأبيض في الأيام التي كانت تسيطر فيها على إمداداتها داخل المدينة، واليوم يضم المكان مطعم كبير تحت الأرض مباشرة تحت قاعة المدينة يحتوي على أحواض من النبيذ ذات الحجم الكبير، ولا تزال موطنًا لأقدم براميل النبيذ في ألمانيا التي تم وضعها عام 1653.



بار هنري:

يقع المكان في مسرح Musical Theater Bremen، حيث يمكن الاستمتاع بأمسية في المسرح الذي يقع على حافة المدينة القديمة، ويضم بار هنري الذي يعمل أيضًا كمعرض فني، ويمكن للزوار الاستمتاع بكوكتيل أثناء الاستمتاع بالأعمال الفنية المعلقة على كل جدار.



مطعم Scharfrichter:

تقع على الضفة الشرقية لنهر فيسر، ويقدم المطعم أكثر من 100 نوع من أطباق Currywurst الألمانية المشهورة متدرجه وفقا للتوابل، وهناك عشرة مستويات مختلفة من الحرارة ويقدم مجموعة مختلفة من النقائق وشرائح اللحم الحارة.



مطعم Kaffeemühle:

يطل المطعم على Wallanlagen Park عند الطاحونة الهوائية، وله مقاعد خارجة في فصل الصيف وكذلك مساحة لتناول الطعام داخل الطاحونة التي تستخدم في الأصل لطحن الدقيق، وقد تم نقل الطاحونة وإعادة بنائها عدة مرات بسبب الحريق وبعض الكوارث الأخرى، واليوم يتم يطحن القهوة لخدمة الزوار، ويقدم المطعم مجموعة أطباق مختلفة ومتنوعة ويعتبر المكان مثالي لقضاء العطلة في الصباح الباكر ومشاهدة المعالم السياحية في المدينة.



مطعم Schröters:

يقع المطعم في قلب المدينة القديمة، وهو عبارة عن شبكة من الغرف الصغيرة لتناول الطعام، حيث يمكن تناول الطعام بجوار المطبخ في الهواء الطلق، يوفر مطعم Schröters شعورا بالخصوصية أثناء تناول وجبة العشاء، ويوجد في الطابق العلوي غرفة Toulouse-Lautrec وهي غرفة مزينة بنسخ من أعمال بعض الفنانين، وتتميز قائمة الطعام بأطباق شهية من مختلف الثقافات الأوروبية، والوجبات الإيطالية الكلاسيكية.



مطعم Concordenhaus:

يقع المطعم في منزل تاريخي يعود تاريخه إلى القرن الـ17، وقد تم إنقاذه من الاضمحلال في القرن الـ20 وتم ترميمه كبيت ضيافة، وهو متخصص في تقديم الأطباق المحلية من جميع أنحاء منطقة بريمن وشمال ألمانيا، وتشمل النقانق الدهنية المصنوعة من الجريش، وأطباق لابسكوس الذي يتكون من لحم البقر المملح والرنجة والبصل والشمند، ويتميز بواجهة ساحرة من الطوب الأحمر وغرفة طعام تاريخية كبيرة.



مطعم The Theatre Ship:

يوفر العشاء على متن هذا المطعم العائم الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة التي تقع على نهر فيسر، الذي يمر عبر وسط مدينة بريمن وهو أيضا مسرح عائم حيث يتم تقديم مجموعة من المسرحيات عدة مرات في الأسبوع، ويتميز المطعم بنوافذه الممتدة من الأرض وهناك إضاءة محيطية توفر أجواءً مثالية في المساء، وتتراوح الاطباق ما بين شريحة لحم والسباغيتي.



يطلق على مدينة بريمن لقب عاصمة الطعام لألمانيا الشمالية، حيث هناك العديد من مؤسسات الطعام الراقية من المأكولات الإيطالية أو الفرنسية التقليدية والأطباق المحلية مثل Labskaus،