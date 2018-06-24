طريقة عمل بلسم الشعر بمكونات طبيعية

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل لعمل بلسم الشعر؛ لتنعيمه وتقليل تشابكه ومنحه مظهر جيد، ومن الوصفات ما يلي:-





١- وصفة البلسم بالموز:

– إحضار موزة ناضجة ويتم هرسها جيدا في طبق غويط

– يوضع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي على الموزة

– تخلط المكونات جيدا حتى يصبح الخليط خال من أي تكتلات .

– يوضع البلسم على جميع أجزاء الشعر بعد غسل الشعر جيدا بالشامبو .

– توضع قبعة بلاستيكية على الشعر

– يترك البلسم على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة . – يتم غسل الشعر جيدا بالماء الدافئ .

– تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع .





٢- وصفة بلسم الغار:

– يتم غلي اثنان ملعقة كبيرة من صمغ الغار في كوبين من الماء حتى يصبح الصمغ سائلا .

– يرفع الخليط من على النار ويضاف إليه ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من زيت الزيتون .

– يضاف إلى الخليط ثلاث قطرات من زيت إكليل الجبل وربع كوب من الخل .

– يوضع الخليط في زجاجة باردة ويترك حتى يصبح قوامه سميك ويبرد

– يوضع على الشعر بعد غسله جيدا بالماء والشامبو .

– يكرر استخدام هذا البلسم ثلاث مرات أسبوعيا .





٣- وصفة بلسم الزيوت:

- هذه الوصفة مثالية جدا للشعر الجاف والمجهد.

– توضع ملعقة كبيرة واحدة من زبدة الشيا مع اثنان ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الأرجان، وثلاث قطرات من أي زيت عطري.

– يوزع الخليط جيدا على الشعر ويغطى بكيس بلاستيك ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل .

– يغسل الشعر بالماء الفاتر وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا .





٤– وصفة بلسم البيض:

– يتم خلط خمس ملاعق كبيرة من المايونيز مع بياض بيضتين ويخفق الخليط جيدا .

– يضاف إلى الخليط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

– يغسل الشعر جيدا بالشامبو ثم يوضع عليه الخليط

– يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة .

– يغسل الشعر بالطريقة العادية

– تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا .





٥- وصفة البلسم السريع:

– تخلط ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من الشامبو وملعقة كبيرة من العسل.