طريقة عمل بلسم الشعر بمكونات طبيعية
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:37 م
يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل لعمل بلسم الشعر؛ لتنعيمه وتقليل تشابكه ومنحه مظهر جيد، ومن الوصفات ما يلي:-
١- وصفة البلسم بالموز:
– إحضار موزة ناضجة ويتم هرسها جيدا في طبق غويط
– يوضع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي على الموزة
– تخلط المكونات جيدا حتى يصبح الخليط خال من أي تكتلات .
– يوضع البلسم على جميع أجزاء الشعر بعد غسل الشعر جيدا بالشامبو .
– توضع قبعة بلاستيكية على الشعر
– يترك البلسم على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة . – يتم غسل الشعر جيدا بالماء الدافئ .
– تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع .
٢- وصفة بلسم الغار:
– يتم غلي اثنان ملعقة كبيرة من صمغ الغار في كوبين من الماء حتى يصبح الصمغ سائلا .
– يرفع الخليط من على النار ويضاف إليه ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من زيت الزيتون .
– يضاف إلى الخليط ثلاث قطرات من زيت إكليل الجبل وربع كوب من الخل .
– يوضع الخليط في زجاجة باردة ويترك حتى يصبح قوامه سميك ويبرد
– يوضع على الشعر بعد غسله جيدا بالماء والشامبو .
– يكرر استخدام هذا البلسم ثلاث مرات أسبوعيا .
٣- وصفة بلسم الزيوت:
- هذه الوصفة مثالية جدا للشعر الجاف والمجهد.
– توضع ملعقة كبيرة واحدة من زبدة الشيا مع اثنان ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الأرجان، وثلاث قطرات من أي زيت عطري.
– يوزع الخليط جيدا على الشعر ويغطى بكيس بلاستيك ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل .
– يغسل الشعر بالماء الفاتر وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا .
٤– وصفة بلسم البيض:
– يتم خلط خمس ملاعق كبيرة من المايونيز مع بياض بيضتين ويخفق الخليط جيدا .
– يضاف إلى الخليط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .
– يغسل الشعر جيدا بالشامبو ثم يوضع عليه الخليط
– يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة .
– يغسل الشعر بالطريقة العادية
– تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا .
٥- وصفة البلسم السريع:
– تخلط ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من الشامبو وملعقة كبيرة من العسل.
– يوضع البلسم بعد غسل الشعر وتجفيفه وتكرر الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع
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