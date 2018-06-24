تعرف على فوائد تناول "الحرنكش" لمرضى السكري

الحرنكش من أفضل النبانات الأرضية التي من الممكن أن تندرج تحت مسمى الفواكه المالحة، ولهذا النبات العديد من الفوائد التي تناسب مرضى السكري ومنها:-





1- يعد من بين النباتات والفواكه التي لها قدرة كبيرة على خفض مستوى السكر في الدم.

2- يعمل على تحفيز خلايا البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين في الدم مما يحافظ على مستوى السكر الطبيعي في الجسم.

3- كما يحتوي على الكثير من المواد الطبيعية التي تساهم في خفض مستوى السكر في الدم بنسبة 40% وتعد تلك النسبة طبيعية جدا للجميع.





تحضير الحرنكش ليساهم في ضبط السكر في الدم :

من الممكن لمرضى السكر تناول الحرنكش من خلال الطريقة الفعالة التالية من أجل ضبط مستوى السكر في الدم:





1 - في وعاء كبير به كوبان من الماء يتم وضع كمية من ثمار الحرنكش والورق الخاص به على أن يكون نظيف جدا.





2- يتم غلي الماء جيدا حتى يتم الحصول على كوب واحد من الحرنكش.





3- يتم تصفية الماء جيدا من الشوائب التي توجد به ويتم تناوله بعد أن يبرد تماما.



