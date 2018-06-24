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تعرف على فوائد تناول "الحرنكش" لمرضى السكري

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:56 م
تعرف على فوائد تناول الحرنكش لمرضى السكري
الحرنكش
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الحرنكش من أفضل النبانات الأرضية التي من الممكن أن تندرج تحت مسمى الفواكه المالحة، ولهذا النبات العديد من الفوائد التي تناسب مرضى السكري ومنها:-

1-  يعد من بين النباتات والفواكه التي لها قدرة كبيرة على خفض مستوى السكر في الدم.
2-  يعمل على تحفيز خلايا البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين في الدم مما يحافظ على مستوى السكر الطبيعي في الجسم.
3-  كما يحتوي على الكثير من المواد الطبيعية التي تساهم في خفض مستوى السكر في الدم بنسبة 40% وتعد تلك النسبة طبيعية جدا للجميع.

تحضير الحرنكش ليساهم في ضبط السكر في الدم :
من الممكن لمرضى السكر تناول الحرنكش من خلال الطريقة الفعالة التالية من أجل ضبط مستوى السكر في الدم:

1 -  في وعاء كبير به كوبان من الماء يتم وضع كمية من ثمار الحرنكش والورق الخاص به على أن يكون نظيف جدا.

2-  يتم غلي الماء جيدا حتى يتم الحصول على كوب واحد من الحرنكش.

3-  يتم تصفية الماء جيدا من الشوائب التي توجد به ويتم تناوله بعد أن يبرد تماما.

4-  لابد من رمي المخلفات والشوائب التي قد خلفتها عملية الغلي ولا يتم استخدامها سوى مرة واحدة فقط.
المزيد عن: مريض السكري جسم الانسان النباتات الضغط السكر الحرنكش
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