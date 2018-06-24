ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعليم ظهران الجنوب يستعد للعام الدراسي المقبل

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:50 م
تعليم ظهران الجنوب يستعد للعام الدراسي المقبل
أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

رأس مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم الأحد، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1439 / 1440هــ "بنين وبنات".

وتناول الاجتماع جهود الادارة في مجال الاستعداد من خلال عدة محاور شملت المباني المدرسية، والتجهيزات المدرسية، وشؤون المعلمين، والتخطيط المدرسي، ووسائل النقل، والميزانيات التشغيلية للمدارس، وخدمات المدارس التقنية، والمقررات، ووسائل الأمن والسلامة في الميدان، وتدريب الكوادر التعليمية وتهيئتهم للعام الجديد، ومستجدات قبول الطلاب والطالبات.

وأقرت اللجنة عددا من التوصيات، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الاستعداد.

المزيد عن: ظهران الجنوب ظهران تعليم العام الدراسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
3
x
14:00
0
بنما
اليابان
-
x
17:00
-
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 2:40:11 PM