تعليم ظهران الجنوب يستعد للعام الدراسي المقبل





رأس مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم الأحد، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1439 / 1440هــ "بنين وبنات".





وتناول الاجتماع جهود الادارة في مجال الاستعداد من خلال عدة محاور شملت المباني المدرسية، والتجهيزات المدرسية، وشؤون المعلمين، والتخطيط المدرسي، ووسائل النقل، والميزانيات التشغيلية للمدارس، وخدمات المدارس التقنية، والمقررات، ووسائل الأمن والسلامة في الميدان، وتدريب الكوادر التعليمية وتهيئتهم للعام الجديد، ومستجدات قبول الطلاب والطالبات.





وأقرت اللجنة عددا من التوصيات، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الاستعداد.



