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يلدريم يعد ببيع كرسيه في المزاد بعد الانتخابات التركية

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:46 م
يلدريم يعد ببيع كرسيه في المزاد بعد الانتخابات التركية
يلدريم
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وكالات
 

وعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ببيع كرسيه في المزاد العلني بعد الانتخابات الرئاسية التركية الجارية اليوم.

 

وبرر نيته هذه بأن البلاد ستنتقل إلى النمط الرئاسي في الحكم ولن تعود هناك حاجة للمنصب الذي يشغله حاليا وسيتم إلغاؤه.

 

وقال بن علي يلدريم خلال إدلائه بصوته في الانتخابات اليوم: "لتجلب هذه الانتخابات الخير للشعب وللبلاد. تركيا تسير نحو أفق جديد وستواصل طريقها.. وأما كرسي رئيس الحكومة فسيبقى معي وسأعرضه للبيع في المزاد العلني".

 

وتشهد تركيا اليوم الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية يتنافس فيها 6 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وثمانية أحزاب على شغل المقاعد البرلمانية.

 

الانتخابات كانت مقررة في نوفمبر 2019، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا إلى تقديم موعدها إلى 24 يونيو الحالي، لضرورة تبني القرارات اللازمة على الصعيد الاقتصادي وأزمات المنطقة.

 

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