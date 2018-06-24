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جدول مواجهات منتخب السلة في كأس العالم بالأرجنتين

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:31 م
جدول مواجهات منتخب السلة في كأس العالم بالأرجنتين
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دينا نبيل
 

يستعد منتخب السلة تحت 17 سنة، لخوض كأس العالم لكرة السلة بالأرجنتين، والتي تنطلق نهاية الشهر الجاري.

وسافرت بعثة منتخب السلة إلى الأرجنتين أمس السبت استعدادًا للبطولة، حيث ستكون أولى مواجهات مصر يوم 30 من يونيو الجاري
 ويقع المنتخب فى المجموعه الثالثه مع كندا و نيوزيلاندا و مونتنيجرو، حيث أعلن الاتحاد الدولي للسلة عن مواعيد مباريات المنتخب وهي :

السبت 30/6 : مصر ضد  نيوزيلاندا .

الأحد 1/7: مصر ضد كندا .

الثلاثاء 3/7: مصر ضد  مونتنيجرو .
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