مجلس الوزراء يشيد بدور الهيئة العامة للاستثمار في حسم الشكاوي الموجهة إليها

تلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - اليوم السبت - خطابا من أمانة مجلس الوزراء، يشيد بجهود الهيئة فى مجال تفعيل منظومة تلقى الشكاوى الموحدة، وسرعة التفاعل مع هذه الشكاوى بما يسهم في حل مشكلات المستثمرين على نحو يعزز مناخ الاستثمار ويخدم بيئة الأعمال فى مصر.





وقد وجه الخطاب الشكر للسيدة منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولجميع العاملين بالهيئة، على الجهود المبذولة في تفعيل منظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة تفعيل المنظومة بجميع الوزارات والمحافظات والجهات التابعة.





كما تم التأكيد خلال المكاتبة الرسمية على أن متابعة العمل على المنظومة أظهرت ارتفاع نسبة الاستجابة وحسم الشكاوى الموجهة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يتطلب المضى قدما وضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وسرعة حسم الشكاوى على النحو الذي يحقق الهدف المرجو لخدمة منظومة الاستثمار ومصالح المستثمرين.



