مكاسب وخسائر الأهلي من مونديال روسيا 2018.. تعرف عليها

عدة خسائر طالت النادي الأهلي من وراء مونديال روسيا 2018، الذي تشارك فيه مصر بعد غياب دام 28 عام عن كأس العالم، في حين أن مكسب وحيد رافق النادي وهو تالق حارس عرين القلعة الحمراء محمد الشناوي.

أحمد فتحي

الحالة المعنوية لمدافع الأهلي أحمد فتحي، تأثرت كثيرًا بعد إحرازه هدفًا ذاتيًا في منتخب مصر بمباراة روسيا الأخيرة، الأمر الذي أسفر عنه هجومًا ضد اللاعب، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستواه الفني في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن أحمد فتحي سجل هدف بالخطأ في مرماه في مباراة منتخب مصر مع منتخب روسيا التي انتهت 3-1، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتحي وهو يقف منكسرًا في تدريبات المنتخب الوطني، داعمين له وطالبوه بالتركيز في المباراة القادمة.

علي معلول

فقدان الثقة سيرافق اللاعب التونسي علي معلول بسبب خيبة أمل تونس في التأهل من مجموعاتها بالمونديال، فضلًا عن المستوى السئ الذي ظهر عليه "معلول" على الرغم من أن هناك كانت توجد توقعات بإحتراف علي معلول بعد المونديال.

وهناك حالة كبيرة من القلق سيطرت على الجهاز الفني للنادي الأهلي، تجاه التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، بعد تراجع مستواه بشكل واضح خلال مباريات كأس العالم بروسيا، وأبدى مسئولو الأهلي قلقهم من مستوى اللاعب ومدى قدرته على استعادة مستواه خلال الفترة المقبلة، وقبل استئناف مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

سعد سمير

وهناك حالة تراجع في المستوى متوقعة من سعد سمير بعد أزمة التحقيق معه على خلفية رصدت كاميرات الإعلام والصحف سعد سمير وهو يقوم بـ"حركة مشينة" لزميله محمود عبد المنعم كهربا خلال مران منتخب مصر يوم الجمعة، الأمر الذي أثار الجدل حول اللاعب في الساعات الماضية وإتخذت قرارات عقابية ضده.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو للاعب، سعد سمير، مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي، أثناء قيامه بحركة مشينة مع اللاعب محمود كهربا، وهو ما تسبب في أزمة جديد لمنتخب الفراعنة.

ويظهر في الفيديو المتداول قيام سعد سمير بلمس مؤخرة كهربا، خلال مران منتخب مصر، وخلال إعطاء المدرب الأرجنتيني للفراعنة هيكتور كوبر بعض التعليمات للاعبين، الأمر الذي إعتبره رواد السوشيال ميديا استهتارًا من سعد سمير وعمل غير أخلاقي.

محمد الشناوي

والمكسب الوحيد للأهلي من المونديال هو تألق اللاعب محمد الشناوي، بعدما قدم مباراة قوية أمام أوروجواي نال عليها لقب رجل المباراة بسبب تصدياته القوية، فضلًا عن تقديمه أداء جيد في مباراة روسيا رغم تسجيل 3 أهداف في شباكه.