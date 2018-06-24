1000 كشاف إنارة موفر للطاقة بالطرق الرئيسية والفرعية في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بتركيب 1000 كشاف إنارة ليد موفرة للطاقة، وذلك فى اطار خطة المحافظة لإستبدال الكشافات القديمة بكشافات ليد موفرة للطاقة، وانارة الطرق السريعة والداخلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأوضح محمد عبدالحميد امبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أنه تم تركيب الف كشاف ليد موفر على طول إمتداد الطريق السريع بداية من المدخل الشمالى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وحتى المدخل الجنوبي مع مركز المنشاه حيث تم تركيب ٥٦٠ كشاف ليد بقري جزيرة شندويل والحمادية ونجع سعودى وجارى تركيب ٢٠٠ كشاف اخر بالطرق الرئيسية والفرعية بقرية الراوفع و2٤٠ كشاف بنطاق الوحدة المحلية لقرية الصلعا والقرية الام.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالمدن والقرى ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والارتقاء بالخدمات التى تقدم