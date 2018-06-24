ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صحف إسبانيا تتغزل في توني كروس (صور)

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:43 ص
صحف إسبانيا تتغزل في توني كروس (صور)
كروس
طباعة
علي نبوي
 

 

أشادت الصحف الإسبانية القريبة من نادي ريال مدريد  بتوني كروس لاعب منتخب ألمانيا، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز على السويد مساء أمس، وإحياء آماله في بلوغ الدور الثاني من كأس العالم المقام في روسيا.

 

ونشرت صحيفة "الماركا" في عنوانها على الغلاف الرئيسي: "توني كروس يُنقذ البطل.. هدفه في الدقيقة 95 يمنع ألمانيا من كارثة" في إشارة إلى الدور الذي لعبه نجم وسط ريال مدريد في مباراة الأمس.

 

عنونت صحيفة "آس": "كروس يحافظ على ألمانيا.. سجل هدفًا سوبر من ركلة حرة وأبقى أبطال العالم على قيد الحياة".

صحف إسبانيا تتغزل في توني كروس (صور)
صحف إسبانيا تتغزل في توني كروس (صور)
المزيد عن: كاس العالم توني كروس المانيا السويد اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
-
x
14:00
-
بنما
اليابان
-
x
17:00
-
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 10:50:03 AM