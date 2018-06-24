صحف إسبانيا تتغزل في توني كروس (صور)

أشادت الصحف الإسبانية القريبة من نادي ريال مدريد بتوني كروس لاعب منتخب ألمانيا، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز على السويد مساء أمس، وإحياء آماله في بلوغ الدور الثاني من كأس العالم المقام في روسيا.

ونشرت صحيفة "الماركا" في عنوانها على الغلاف الرئيسي: "توني كروس يُنقذ البطل.. هدفه في الدقيقة 95 يمنع ألمانيا من كارثة" في إشارة إلى الدور الذي لعبه نجم وسط ريال مدريد في مباراة الأمس.

عنونت صحيفة "آس": "كروس يحافظ على ألمانيا.. سجل هدفًا سوبر من ركلة حرة وأبقى أبطال العالم على قيد الحياة".