المالية تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك ببروكسل بعد غد

تشارك وزارة المالية في 3 اجتماعات دولية مهمة لمناقشة تطورات التجارة العالمية حيث توجه الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك علي راس وفد من الجمارك المصرية للمشاركة في الاجتماع الاقليمي الثامن والاربعون لمجلس التعاون الجمركي والاجتماع الإقليمي لمدراء ورؤساء الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الي جانب الاجتماع رقم 79 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تعقد بمقر المنظمة في مدينة بروكسل مقر الاتحاد الأوربي.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية اهمية مشاركة مصر في تلك الاجتماعات الدولية لتعزيز التعاون مع دول العالم والاستفادة من التطورات على الساحة العالمية خاصة فيما يخص جهود تيسير التجارة العالمية حيث تطمح مصر لزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية بشكل كبير في السنوات المقبلة في ظل استراتيجيتنا لدفع عجلة الإنتاج والتصدير.





وقال ان وزارة المالية حرصت طوال السنوات الاخيرة على المشاركة في الاجتماعات الدولية وطرح مبادرات عديدة لتعميق التعاون مع دول العالم المختلفة على المستوي الافريقي والعربي والدولي.





واكد بيان اصدرته وزارة المالية اليوم ان اجتماعات منظمة الجمارك العالمية والتي تبدا غداً "الاثنين" وحتي يوم 30 يونيو الحالي تكتسب اهمية خاصة نظرا لتضمنها انتخابات اختيار امين عام منظمة الجمارك العالمية، الي جانب مناقشة عددا من الملفات والقضايا المهمة علي راسها قضايا التجارة الإلكترونية والمبادرة الأمنية الخاصة بتعزيز الرقابة عبر الحدود والمنافذ الجمركية الي جانب تطورات ملف تعاون الدول الاعضاء في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب من اجل سد منافذ التهرب الضريبي والجمركي واخيرا مراجعة وتعديل اتفاقية "كيوتو" المعدلة والخاصة بمكافحة التغيير المناخي والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.



