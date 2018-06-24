تعرف علي مواصفات سيارة ماكلارين 675LT سبايدر

أعادت شركة ماكلارين شكل سيارات التسعينات، حيث تم دهان الجيل الجديد من سيارتها 675LT سبايدر MSO Amazon Colour Stream الذي يعطيها مظهرًا مشابهة للعديد من السيارات المعدّلة في التسعينات، حيث يجمع الدهان بين درجات الأخضر، والأزرق، والبنفسجي، وتتغير اعتمادًا على الزاوية التي تنظر منها إلى السيارة.



أضاف هذا الدهان قيمة 38،493 دولار أمريكي، للسيارة 675LT سبايدر، كما أنّها أيضًا تأتي بحزمة من MSO الكاربون فايبر بقيمة 42،125 دولار أمريكي، بالإضافة إلى رفرف أمامي بفتحات تهوية وتم تجهيزها بطبقة حماية للدهان.



وتمتلك 675 LT سبايدر محرّكًا يليق بهذا المظهر المميز، فهي تستمدّ قوّتها من ثماني أسطوانات مزدوج التوربو سعة 3.8 لتر بقوّة 666 حصان وعزم دوران 516 رطل- قدم، وتزن نحو 1270 كجم فيما يمكّنها من التسارع إلى 62 ميلس في 2.9 فقط، لتصل إلى سرعتها القصوى 203 ميلسا.



وتستخدم ماكلارين حرفي LT لتمييز موديلاتها الأعلى كفاءة، من المتوقّع أن تكشف الشركة عن 570LT قريبًا، بالإضافة إلى أنّها تخطط للعمل على 720LT. بدهان.

