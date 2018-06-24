طرائف غش الثانوية العامة.. طالب: الأسئلة بسرعة "الموبيل هيفصل" (صور)

رصدت "الفجر" حالات غش بين الطلاب عبر صفحات الغش، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقال طالب خلال التعليقات، إن يريد الأسئلة بشكل سريع لأن هاتفه سيفصل، بينما وجه آخر الشكر إلى صفحات الغش، على سرعة تداول الإجابات.





وتداول أدمن صفحات الغش، أسئلة امتحانات الديناميكا والأحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب بدء اللجنة بعشرين دقيقة، وقامت الوزارة بتتبع مصدر الغش الإلكتروني وجاء تحديده من محافظات كفر الشيخ وأسيوط .



