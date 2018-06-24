طرائف غش الثانوية العامة.. طالب: الأسئلة بسرعة "الموبيل هيفصل" (صور)
الأحد 24/يونيو/2018 - 10:28 ص
ريم محمود
رصدت "الفجر" حالات غش بين الطلاب عبر صفحات الغش، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال طالب خلال التعليقات، إن يريد الأسئلة بشكل سريع لأن هاتفه سيفصل، بينما وجه آخر الشكر إلى صفحات الغش، على سرعة تداول الإجابات.
وتداول أدمن صفحات الغش، أسئلة امتحانات الديناميكا والأحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب بدء اللجنة بعشرين دقيقة، وقامت الوزارة بتتبع مصدر الغش الإلكتروني وجاء تحديده من محافظات كفر الشيخ وأسيوط.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"؛ حيث إن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب علمي علوم 264697 طالبا وطالبة.
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