"التعليم": لجان الشغب وراء تداول امتحانات "الديناميكا والأحياء على "فيسبوك"
الأحد 24/يونيو/2018 - 10:25 ص
ريم محمود
قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة توصل إلى الطلاب الذين نشروا أجزاءً من أسئلة بسيطة من امتحان الديناميكا وضبطهم بمحافظتي بني سويف، وكفر الشيخ، حيث قاموا بالنشر بعد مرور ٢٠ دقيقة من بدء الامتحان.
وأضاف أنه تم ضبط الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس بمحافظتي أسيوط والجيزة بعد مرور ٢٠ دقيقة من بدء الامتحان، أما بالنسبة لورقة امتحان مادة الأحياء فهي غير حقيقية ومزيفة.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"؛ حيث إن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب علمي علوم 264697 طالبا وطالبة.
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