"التعليم": لجان الشغب وراء تداول امتحانات "الديناميكا والأحياء على "فيسبوك"

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة توصل إلى الطلاب الذين نشروا أجزاءً من أسئلة بسيطة من امتحان الديناميكا وضبطهم بمحافظتي بني سويف، وكفر الشيخ، حيث قاموا بالنشر بعد مرور ٢٠ دقيقة من بدء الامتحان.





وأضاف أنه تم ضبط الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس بمحافظتي أسيوط والجيزة بعد مرور ٢٠ دقيقة من بدء الامتحان، أما بالنسبة لورقة امتحان مادة الأحياء فهي غير حقيقية ومزيفة.



