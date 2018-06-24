التوتر يخيم على الأجواء قبل امتحان الأحياء وعلم النفس في الدقهلية

بدأت عمليات التفتيش أمام بوابات لجان امتحانات محافظة الدقهلية، لطلاب الثانوية العامة، قبل الدخول وسط حالة من التوتر، تسيطر على الطلبة وذويهم، بمنطقة مجمع مدارس المنصورة.



وقالت ولية أمر إن ابنتها لا تخاف من مادة علم النفس والاجتماع، لكن هناك تخوف بسيط من وجود بعض الأسئلة التي لم تراجعها، وتمنت لها أن تخرج اليوم من الامتحان سعيدة.



وأضافت أخرى، أن ابنتها كانت خائفة بسبب مادة "علم النفس" فهي تجري نفس الاختبار للمرة الثانية، ولا تستطيع النوم أو الأكل.