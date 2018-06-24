بطريرك الماورنة يستقبل البابا تواضروس الثاني في لبنان
الأحد 24/يونيو/2018 - 10:25 ص
ماريان عيد
استقبل البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البطريركي بلبنان.
وشارك في لقاء اليوم سيادة المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر بجانب وفد كبير من طرفي الكنيسة المارونية والقبطية الأرثوذكسية.
تأتي هذه الزيارة في إطار اجتماعات بطاركة الكنائس الأرثوذكسية بلبنان.
وشارك في لقاء اليوم سيادة المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر بجانب وفد كبير من طرفي الكنيسة المارونية والقبطية الأرثوذكسية.
تأتي هذه الزيارة في إطار اجتماعات بطاركة الكنائس الأرثوذكسية بلبنان.
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