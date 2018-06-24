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موعد مباراة بولندا وكولومبيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:58 ص
موعد مباراة بولندا وكولومبيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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مني العوضي
 

يخوض منتخب كولومبيا مباراة هامة أمام بولندا ستكون حاسمة لمصيرهما في المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

تقام مباراة كولومبيا وبولندا على ملعب "كازان أرينا"، اليوم الأحد الموافق 24 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

يحتاج كلا المنتخبين تحقيق أول ثلاث نقاط لهما في المونديال خصوصًا بعد الهزيمة في الجولة الأولى، حيثُ خسرت بولندا من السنغال، وهُزمت كولومبيا من اليابان.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة كولومبيا وبولندا عبر النقل الحي والمباشر على قناة "بي إن سبورت ماكس 2 و4" المشفرة، بجانب قنوات أجنبية أخرى مفتوحة مثل "تي آر تي" التركية.

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبرموقع الفجر الرياضي.
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