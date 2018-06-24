توقيت مباراة مصر والسعودية في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب مصر بنظيره السعودية في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة في الفترة الحالية بروسيا.





ويستضيف ملعب "فولجوجراد أرينا" مباراة مصر والسعودية وذلك يوم الإثنين الموافق 25 يونيو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.





ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم والتي تضم منتخبات؛ السعودية وروسيا وأوروجواي.





يحتل منتخب روسيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط يأتي بعده أوروجواي بـ 6 نقط لكن فارق الأهداف في صالح الروس، ثم مصر والسعودية بدون نقاط.





ومن المنتظر أن تُنقل مباراة مصر والسعودية عبر البث المباشر على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة، بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى التي تذيع اللقاء بسكل مجاني مثل "تي آر تي" التركية و"italia1" الإيطالية.





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