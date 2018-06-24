طارق سليمان: أتمنى حصد أول 3 نقاط في كأس العالم أمام السعودية

أعرب طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن أمنيته بالفوز على السعودية في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا وحصد أول 3 نقاط في البطولة.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "مباراتنا أمام السعودية ستكون صعبة للغاية وأتمنى الفوز بها لنحصد أول 3 نقاط في كأس العالم، كما أتمنى الوصول لمونديال 2022 والتأهل للبطولة كل 4 أعوام حتى لا تكون صعبة علينا".