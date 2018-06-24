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طارق سليمان: أتمنى حصد أول 3 نقاط في كأس العالم أمام السعودية

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:30 ص
طارق سليمان: أتمنى حصد أول 3 نقاط في كأس العالم أمام السعودية
طارق سليمان
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن أمنيته بالفوز على السعودية في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا وحصد أول 3 نقاط في البطولة.

 

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "مباراتنا أمام السعودية ستكون صعبة للغاية وأتمنى الفوز بها لنحصد أول 3 نقاط في كأس العالم، كما أتمنى الوصول لمونديال 2022 والتأهل للبطولة كل 4 أعوام حتى لا تكون صعبة علينا".

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