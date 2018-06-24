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تعرف على سبب قرار نقل تبعية "مسرح ملك" للبيت الفني للمسرح

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:34 ص
تعرف على سبب قرار نقل تبعية مسرح ملك للبيت الفني للمسرح
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شيماء عطية
 


قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني المسرح، إن وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم أصدرت قرارًا وزاريًا بنقل تبعية مسرح ملك من شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للمجلس الأعلى للثقافة إلى البيت الفني للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافي.


وأضاف "مختار" أن القرار يأتي في إطار خطة البيت الفني للمسرح لتقنين أوضاع المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، لتنتقل بذلك كافة اختصاصات مسرح ملك بكيانه المالي والإداري للبيت الفني للمسرح.




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