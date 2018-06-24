ربيع ياسين: لا يوجد مدرب مصري قادر على قيادة المنتخب

يرى الكابتن ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر يحتاج مديرا فنيا أجنبيا على مستوى عال وليس مدرب مصري كما يتحدث البعض.

وقال ياسين، خلال استضافته في برنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": " منتخب مصر يحتاج إلى مدير فني أجنبي على أعلى مستوى، لا يوجد في الفترة الحالية جوهري جديد وعبقري لقيادة الفراعنة".

وتابع: " المنتخب يحتاج شخصية قوية جدا وفنية يبهرنا بأداء تكتيكي مميز للفراعنة ويطور من شكل اللاعبين في الملعب دفاعيا وهجوميا لذلك لا يوجد مدرب مصري قادر على قيادة المنتخب".