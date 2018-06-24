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سما المصري: لست راقصة.. والإخوان أطلقوا علي هذا اللقب

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:57 ص
سما المصري: لست راقصة.. والإخوان أطلقوا علي هذا اللقب
سما المصري
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نعيم يوسف
 
قالت سما المصري، الراقصة الاستعراضية، إنها مغنية وليست راقصة، لافتة إلى أن من أطلق عليها لقب راقصة هم جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت "المصري"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أنه ليس عيبا أن تكون راقصة، ولكنها توضح الحقيقة للناس أنها ليست راقصة ولكنها مغنية، وكانت عضو نقابة الموسيقيين.

ولفتت الراقصة الاستعراضية، إلى أنها كانت تقدم أغاني كوميدية تضحك الناس على الإخوان.
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