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ربيع ياسين: تريزيجيه أفضل لاعب بعد صلاح في مصر

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:37 ص
ربيع ياسين: تريزيجيه أفضل لاعب بعد صلاح في مصر
تريزيجيه
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منى العوضي
 

 

أبدى ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، اندهاشه من المستوى السيء الذي ظهر عليه محمود حسن تريزيجيه خلال مباراتي أوروجواي وروسيا في كأس العالم، لكنه أكد أنه أفضل لاعب في المنتخب بعد محمد صلاح.

 

وقال ربيع ياسين، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "أعتقد أن تريزيجيه أحسن لاعب بعد صلاح في المنتخب وتسبب في ضربة الجزاء المهمة أمام الكونغو ووصلنا لكأس العالم".

 

وتابع حديثه: " كنت أتوقع أن يظهر في كأس العالم بشكل أفضل ويسجل أهداف للمنتخب خصوصا في مباراة روسيا لم يستغل فرصتين كان سهل يسجلهم".

 

وواصل: "لم يكن في حالته رغم أنه قدم موسما رائعا مع ناديه قاسم باشا ويمتلك عروض من أندية كبيرة مثل روما وإنتر وجالطة سراي التركي".

 

المزيد عن: محمد صلاح رياضة ربيع ياسين تريزيجيه الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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