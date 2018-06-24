عاجل.. كوبر يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

كشف هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم المنتخب لم يكن جاهزاً لمباراة أوروجواي في افتتاح منافسات المونديال، كما أشيع، كما طالب الشعب المصري باحترام لاعبي المنتخب.

وقال كوبر في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "صلاح لم يكن جاهزا لخوض مباراة أوروجواي والطبيب لم يمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة وكنت أتمنى مشاركته في المباراة لعشر دقائق".

واختتم كوبر تصريحاته قائلاً: "الجيل الحالي قدم أفضل ما لديهم لبلادهم وأطالب الجمهور باحترام اللاعبين لأني من الممكن أن أرحل أنا غدًا واللاعبون باقون ويجب عليكم دعمهم ومتفهم أن الجمهور يتساءل عن دخول مرمانا 3 أهداف حتى الآن في البطولة، وأخبرهم بأن بلجيكا سجلت فينا 3 أهداف وسجلت اليوم 5 أهداف في تونس".