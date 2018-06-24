وزير الإعلام السعودي: أسلوب إيران في اليمن عدواني



وأضاف "العواد"، خلال لقائه مع "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten" الفضائية، مساء السبت: نرفض التدخل الإيراني فى شئون الدول العربية، مشددًا إلى أن أسلوب إيران في اليمن عدواني، ولن يقبله أحد.



وأكد وزير الإعلام السعودي على أن هناك محاولات لطمس الإنجازات المتواجدة على أرض الواقع في اليمن سواء عسكرية أو إنسانية.

قال وزير الإعلام السعودي، الدكتور عواد صالح العواد، إن اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن يهدف إلى توحيد الرسائل وآليات التعامل مع الأحداث التي تمر بها الدول العربية.