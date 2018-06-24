تعرف على معوض الخولي المرشح الأبرز لتولي منصب محافظ البحيرة

الدكتور معوض الخولي، المرشح الأبرز لتولي منصب محافظ البحيرة في حركة المحافظين القادمة، خلفا للمهندسة نادية عبده، أول سيدة تتقلد منصب المحافظ في مصر.



ولد الدكتور معوض الخولي، في 13 مايو عام 1959 بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وتخصص في مادة "الفيزياء" منذ أن أنهى دراسته بالمدرسة الثانوية، ونبغ في دراستها لدرجة جعلته يتفوق على قرنائه بمرحلة الدراسة الجامعية ليتم ترتيبه ضمن قائمة الأوائل التي دعمته ليلتحق بالسلك الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بجامعته الأم "جامعة المنوفية" التي أصبح رئيسًا لها فيما بعد.



حصل الدكتور معوض الخولي، على بكالوريوس علوم قسم فيزياء من جامعة المنوفية بتقدير ممتاز، وذلك في مايو عام 1981، ثم حصل على دارجة الماجستير في العلوم تخصص فيزياء جوامد، من كلية العلوم بنفس الجامعة في شهر فبراير 1987، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء الإشعاعية في شهر أبريل 1992.



تدرج "الخولي"، في المناصب الجامعية منذ أن تم تعيينه معيدا بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة المنوفية 25 يناير 1982، وتدرج في عدة وظائف بالجامعة، أولها مدرس مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية 9 يونيو عام 1987، ثم مدرس بقسم الفيزياء بنفس الكلية فأستاذ مساعد ثم حصل على الأستاذية، وتقلد منصب رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، ووكيل كلية العلوم جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، ثم عميد كلية العلوم جامعة المنوفية في 1 أغسطس عام 2013 حتى 14 نوفمبر 2013.



تقلد "الخولي"، منصب نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب يوم 14 نوفمبر عام 2013 حتى 21 سبتمبر 2014، ليتولى مؤخرًا منصب رئيس جامعة المنوفية بعد فوزه على 13 مرشحا منذ عام 2014 وحتى الآن.



أما عن حياته الشخصية، له 3 أبناء من الذكور درس أحدهم بكلية الطب جامعة المنوفية والآخر بكلية الهندسة جامعة شبين الكوم والأخير بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية.