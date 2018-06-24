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نوال الكويتية أول امرأة تقود سيارتها في السعودية بعد قرار السماح للنساء بالقيادة (فيديو)

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:41 ص
نوال الكويتية أول امرأة تقود سيارتها في السعودية بعد قرار السماح للنساء بالقيادة (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطربة نوال الكويتية أـثناء قيادتها سيارتها في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إحيائها حفلًا غنائيًا بالعاصمة الرياض. 

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية انتهى الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في السعودية منتصف ليل السبت الأحد، بعد عقود حرمت فيها النساء من الجلوس خلف المقود في المملكة التي تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.


ومن المتوقع أن تبدأ آلاف النساء قيادة السيارات فوراً في المدن السعودية.


وشهدت المملكة تطورًا كبيرًا وملحوظًا، حيث بات بإمكان النساء البدء بمزاولة الأعمال التجارية، والالتحاق بقطاعات عمل جديدة.



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