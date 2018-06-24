نوال الكويتية أول امرأة تقود سيارتها في السعودية بعد قرار السماح للنساء بالقيادة (فيديو)

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية انتهى الحظر المفروض على قيادة ليل السبت الأحد، بعد عقود حرمت فيها النساء من الجلوس خلف المقود في المملكة التي تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.



