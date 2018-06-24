مشادة ساخنة على الهواء بسبب وضع صور لاعبي المنتخب على أيقونات قبطية (فيديو)



وقالت "منير"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، السبت، إن هذه الصور تعتبر ازدراء للدين المسيحي، وهناك الكثير من المسلمين والمسيحيين غاضبون من ذلك، معقبة: "دي ناس بتثير الفتنة".



وشددت على أن هذا الأمر غير مقبول، وأنها تؤيد حرية الصحافة ولكنها تطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق في هذا الأمر، مشددة على أن هذا نوع من "الاستهانة بالدين المسيحي"، وستثير ذلك في المجلس، وستقدم بلاغا للنائب العام بسبب ذلك.



من جانبه، أكد "الباز"، أن هذه الصور لم تسخر من القديسين ولا السيد المسيح، والرسام كان يريد توصيل رسالة بأن هؤلاء اللاعبين يسعدون المصريين، لافتا إلى أنه تم وضع عنوان "بركاتك يا عدرا"، كنوع من الدعاء، وليس السخرية، وهناك لبس حدث في الموضوع.





ولفت إلى أن هناك خلطًا كبيرًا في كلام النائبة، وعصبية، مضيفا: "إحنا هنهزر؟!"، موضحا أن سوء التفاهم غير مقصود، مضيفا: "بتكلمني بالإنجيل لية؟ ما تخليكي في شغلك يا سيادة النائبة".





نشبت مشادة ساخنة على الهواء مباشرة بين منى منير، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي محمد الباز، بسبب الصور التي تم تركيبها للاعبي المنتخب على صور مقدسة للمسيحيين، ووضع صورة المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر على شكل السيد المسيح.