اندلاع حريق هائل بسيارة أسفل الكوبري العلوي بدمنهور (صور)

اندلع قبل قليل، حريق هائل بسيارة ملاكي بجوار مسجد أحباب الله أسفل الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بالبحيرة، مما أدي إلي حالة من الهلع والخوف بين سُكان المنطقة.



علي الفور قام عدد من الأهالي وشباب والمنطقة بمحاولة إطفاء الحريق منعا لوصوله للمنازل المجاورة، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية بالبحيرة، وجاري السيطرة علي الحريق وإخماده، ومعرفة أسباب الحريق وتحرير المحضر اللازم.