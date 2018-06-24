"السويدي": "الاستجوابات بطولة زائفة"



وأضاف "السويدي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، أنه وفقا للائحة الائتلاف، فإنه في حالة غياب رئيس الائتلاف يقوم بمهامه النائب الأول له.



وعن بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أكد أنهم يدرسون برنامج الحكومة، مشددا على أن الائتلاف ليس لـ"دعم الحكومة" كما يقال عنه، ولكن ائتلاف دعم الدولة، مشددًا على أنهم لا يقدمون استجوابات لأنها "بطولة زائفة"، ويجرون حوارات في الغرف المغلقة أقوى من الاستجوابات.

أكد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه لم يستقل من رئاسة الائتلاف، مشددا على أنه حاليا خارج مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية.