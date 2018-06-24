عاجل.. أول رد من اتحاد الكرة على إذاعة فيديو سعد سمير وكهربا

يرى مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن إذاعة الفيديو الخاص بلقطة "سعد سمير مع كهربا" أمر خطأ.

وقال مجدي عبد الغني خلال تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: " لم أشاهد الفيديو لكن عرفت أن قناة أذاعت اللقطة المذكورة وهذا خطأ وأعترض عليه لأنه في الأخير هزار بين اللاعبين ليس أكثر".

وتابع حديثه: "الأفضل أن تلك الأشياء لا يتم إذاعتها، مثل لقطة صلاتي في الملعب والتي تم تداولها، ممنوع تمامًا تصوير أي لقطات خاصة".