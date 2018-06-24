أبرز أخبار التوك شو السبت 23/6/2018: موعد حركة المحافظين وأزمة سفر الفنانين لروسيا
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:31 ص
رقية جمال - داليا الحسين - ندى محمد - نعيم يوسف - جهاد جمال - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
ياسر عمر: تخصيص 20 مليار جنيه من أموال أراضي الدولة المستردة لتطوير التعليم (فيديو)
أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن واحدة من التوصيات التي حددها المجلس هو تخصيص 20 مليار جنيه من الأموال المحصلة من استرداد اراضي الدولة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية سيكون على مدار 14 عاما وهذا الرقم يكفي لبدء التطوير.
وزيري: العالم كله يتحدث عن عودة الحركة السياحية بقوة في مصر (فيديو)
قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، إن العالم كله يتحدث عن الدور الذي تلعبه وزارة الآثار في تنشيط وعودة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.
شريف منير عن أزمة سفر الفنانين لروسيا: "أقسم بالله مكناش نعرف فندق اللعيبة فين"
استنكر الفنان شريف منير، الانتقادات والسباب التي وجهت للفنانين الذين سافروا إلى روسيا لمؤازرة منتخب مصر، مضيفًا: "أقسم بالله مكناش نعرف فندق اللعيبة فين في روسيا ولا سألنا أساسا".
وكيل إسكان البرلمان: "اتصدمت" من سعر المتر فى العاصمة الادارية
قال خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سعر المتر بالوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة يبدأ من 20 ألف جنيه للمتر، معقبًا: "أنا اتصدمت".
أحمد موسى: قطر مولت "أردوغان" بـ 3 مليارات دولار لدعمه في الانتخابات الرئاسية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر مولت الحملة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنحو 3 مليارات دولار لدفع الرشاوي وشراء إعلام لدعمه.
"التمويل العقاري": طرح 18 ألف وحدة إسكان اجتماعي حر دون شروط يوليو المقبل
قال عبد الله رشدي، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، أنه خلال شهر يوليو المقبل سيتم طرح 18 ألف وحدة إسكان اجتماعي حر بـ 11 محافظة في القاهرة الجديدة، والمنيا والبحر الأحمر وبني سويف ومرسى مطروح وعدد من المحافظات، ليس مقيد بشروط كالسن والدخل وامتلاك وحدات أخرى، وإنما شرطه الوحيد أن يكون مصري الجنسية.
"السجيني": أصحاب المعاشات والموظفين أكثر المتضررين من زيادة الأسعار
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في حالة انعقاد شبه تام ونتلقى الشكاوى بأكثر من وسيلة، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم بعمل مجهود مقبول لكل هو مرئي، مشيرًا إلى أن مسألة الزيادة أمر حتمي، ولابد من مواجة أنفسنا فيه، متابعًا والمتضرر هم الموظفين وأصحاب المعاشات.
"الإبراشي" لـ مجدي عبد الغني: "حولت هدفك في كأس العالم لنكتة سخيفة ومملة"
وجه الإعلامي وائل الإبراشي، رسالة لمجدي عبد الغني بسبب حديثه عن هدفه في كأس العالم، قائلًا: "كفاية بقى إنت حولت هدفك في كأس العالم لنكتة سخيفة ومملة ومستفزة".
بعد عودتهم من روسيا.. أشرف ذكي: "والله ما شوفنا لاعيبة المنتخب بشكل شخصي"
قال الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين، أنه لم يجمعهم لقاء مع اللاعبين، قائلًا: "والله ما شوفنا اللاعبين بشكل شخصي، ولا خدنا تورتة ولا رقصنا".
برلماني يكشف موعد إجراء حركة المحافظين
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن حركة المحافظين ستكون يوم الإثنين المقبل، وستتضمن أستاذة جامعية وسيشعر الشعب المصري بها بنوع من الرضى.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
ياسر عمر: تخصيص 20 مليار جنيه من أموال أراضي الدولة المستردة لتطوير التعليم (فيديو)
أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن واحدة من التوصيات التي حددها المجلس هو تخصيص 20 مليار جنيه من الأموال المحصلة من استرداد اراضي الدولة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية سيكون على مدار 14 عاما وهذا الرقم يكفي لبدء التطوير.
وزيري: العالم كله يتحدث عن عودة الحركة السياحية بقوة في مصر (فيديو)
قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، إن العالم كله يتحدث عن الدور الذي تلعبه وزارة الآثار في تنشيط وعودة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.
شريف منير عن أزمة سفر الفنانين لروسيا: "أقسم بالله مكناش نعرف فندق اللعيبة فين"
استنكر الفنان شريف منير، الانتقادات والسباب التي وجهت للفنانين الذين سافروا إلى روسيا لمؤازرة منتخب مصر، مضيفًا: "أقسم بالله مكناش نعرف فندق اللعيبة فين في روسيا ولا سألنا أساسا".
وكيل إسكان البرلمان: "اتصدمت" من سعر المتر فى العاصمة الادارية
قال خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سعر المتر بالوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة يبدأ من 20 ألف جنيه للمتر، معقبًا: "أنا اتصدمت".
أحمد موسى: قطر مولت "أردوغان" بـ 3 مليارات دولار لدعمه في الانتخابات الرئاسية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر مولت الحملة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنحو 3 مليارات دولار لدفع الرشاوي وشراء إعلام لدعمه.
"التمويل العقاري": طرح 18 ألف وحدة إسكان اجتماعي حر دون شروط يوليو المقبل
قال عبد الله رشدي، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، أنه خلال شهر يوليو المقبل سيتم طرح 18 ألف وحدة إسكان اجتماعي حر بـ 11 محافظة في القاهرة الجديدة، والمنيا والبحر الأحمر وبني سويف ومرسى مطروح وعدد من المحافظات، ليس مقيد بشروط كالسن والدخل وامتلاك وحدات أخرى، وإنما شرطه الوحيد أن يكون مصري الجنسية.
"السجيني": أصحاب المعاشات والموظفين أكثر المتضررين من زيادة الأسعار
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في حالة انعقاد شبه تام ونتلقى الشكاوى بأكثر من وسيلة، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم بعمل مجهود مقبول لكل هو مرئي، مشيرًا إلى أن مسألة الزيادة أمر حتمي، ولابد من مواجة أنفسنا فيه، متابعًا والمتضرر هم الموظفين وأصحاب المعاشات.
"الإبراشي" لـ مجدي عبد الغني: "حولت هدفك في كأس العالم لنكتة سخيفة ومملة"
وجه الإعلامي وائل الإبراشي، رسالة لمجدي عبد الغني بسبب حديثه عن هدفه في كأس العالم، قائلًا: "كفاية بقى إنت حولت هدفك في كأس العالم لنكتة سخيفة ومملة ومستفزة".
بعد عودتهم من روسيا.. أشرف ذكي: "والله ما شوفنا لاعيبة المنتخب بشكل شخصي"
قال الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين، أنه لم يجمعهم لقاء مع اللاعبين، قائلًا: "والله ما شوفنا اللاعبين بشكل شخصي، ولا خدنا تورتة ولا رقصنا".
برلماني يكشف موعد إجراء حركة المحافظين
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن حركة المحافظين ستكون يوم الإثنين المقبل، وستتضمن أستاذة جامعية وسيشعر الشعب المصري بها بنوع من الرضى.
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