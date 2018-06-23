مولر: الآن يمكننا أن نقول بأننا متواجدون في المونديال





أكد، توماس مولر، لاعب منتخب ألمانيا، أن الفوز الذي حققوه على السويد قد أعاد لهم الفرصة من جديد للمنافسة والتأهل للدور الـ 16 من المونديال





قال مولر، عقب اللقاء للصحفيين: "كنا نعلم جيدًا بصعوبة المواجهة التي جمعتنا بالسويد ولابد من تحقيق الانتصار فيها لا سيما إنها ضد منتخب يمتلك دفاعًا صلبًا".





تابع حديثه: "اجتهدنا من أجل تسجيل هدف الفوز الذي جاء عن طريق توني كروس بطريقة مجنونة، لقد قلنا قبل المباراة أنه يجب أن نقاتل حتى الثواني الأخيرة ، في النهاية حصلنا على المكافأة".





وواصل: "كانت عودة مهمة جدًا لنا خصوصًا بعد الخسارة من المكسيك في الجولة الأولى والتي ارتكبنا فيها عدة أخطاء".



