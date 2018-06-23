ماركو رويس يكسر رقم توماس مولر في مونديال 2010

حقق منتخب ألمانيا فوزًا مهمًا علي نظيره السويدي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة، في بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.





سجل هدف السويد الأول أولا تويفونين في الدقيقة 32، ثم عدل ماركو رويس نتيجة المباراة بهدف التعادل لصالح الماكينات الألمانية في الدقيقة 48، وأضاف توني كروس هدف الفوز لألمانيا في الدقيقة 95.



