ماركو رويس يكسر رقم توماس مولر في مونديال 2010
السبت 23/يونيو/2018 - 10:22 م
مني العوضي
حقق منتخب ألمانيا فوزًا مهمًا علي نظيره السويدي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة، في بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.
سجل هدف السويد الأول أولا تويفونين في الدقيقة 32، ثم عدل ماركو رويس نتيجة المباراة بهدف التعادل لصالح الماكينات الألمانية في الدقيقة 48، وأضاف توني كروس هدف الفوز لألمانيا في الدقيقة 95.
وقدم ماركو رويس مستوي أكثر من رائع، حيث سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني، ليصبح بذلك أول لاعب ألماني يشترك بهدفين في مباراته الأولى كأساسي في كأس العالم منذ توماس مولر ضد أستراليا في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.