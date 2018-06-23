بعد أن حقق المنتخب السنغالي بداية قوية في مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، يتطلع الفريق إلى مواصلة الانطلاقة والتقدم خطوة جديدة على طريق تحقيق "الطموح الأفريقي"، عندما يلتقي نظيره الياباني غداً الأحد، على ملعب "إيكاترنبيرج أرينا"، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 8 بالمونديال.







ويتطلع سيسيه، الذي كان قائداً للمنتخب السنغالي الذي شارك لأول مرة في المونديال في نسخة 2002، للتقدم خطوة جديدة نحو الدور الثاني للبطولة الحالية عبر مباراة الغد.

ولم يسبق لأي منتخب أفريقي تجاوز دور ربع النهائي في المونديال، وإنما تحقق التأهل لدور ربع النهائي من قبل منتخبات الكاميرون في نسخة 1990، والسنغال في 2002، وغانا في 2010.