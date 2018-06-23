5 حقائق لا تعرفها عن "السوشيال ميديا".. أبرزها فيسبوك يدفع للهاكرز!

وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها Social Media Today، تشير التقديرات إلى أن الشخص العادى يقضى حوالى ساعتين يوميًا فى تصفح منصات وسائل التواصل الاجتماعى، وهذا يعنى أننا ننفق حوالى 40 دقيقة على يوتيوب و 35 دقيقة على فيسبوك و25 دقيقة على سناب شات و 15 دقيقة على انستجرام ودقيقة واحدة على تويتركل يوم، وفيما يلى نسلط الضوء على مجموعة من الحقائق الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.





فيسبوك يدفع للهاكرز

على الرغم من أن فيسبوك ليس رائعًا فى الحفاظ على خصوصية بياناتك، لكنها ترغب فى الحفاظ على أمان الموقع من الهاكرز والمتسللين، ولتسليح نفسه ضد هذه التهديدات، يستمر فيسبوك فى دعوة أى شخص لاختراق موقعه، وإذا نجح المخترق فى العثور على ثغرة، يتم إعطائه مكافأة.





وسائل الاعلام الاجتماعية تحسن العلاقات الرومانسية

عاداتك على الشبكات الاجتماعية تؤثر فعليًا على حياتك الرومانسية بطريقة إيجابية، وفقًا لمسح أجرته شركة "نيووترك" يقول 74 بالمائة من الأزواج إن الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية أثرت على علاقتهما بطريقة إيجابية.





يقبل الأطفال طلبات WhatsApp بشكل عشوائى

ووفقًا لـ cyber safety ، فإن 65 بالمئة من الأطفال قبلوا طلبات إضافة على واتس آب أو رسائل أخرى من أشخاص لا يعرفونهم شخصيًا، وإذا كان لديك طفل يتعامل مع التطبيق عليك الحذر من هذا الأمر.





وسائل الاعلام الاجتماعية تجعل المراهقين تعساء

ووفقًا للطبيبة النفسية كاتى هيرلى ، شهد العقد الماضى ارتفاعًا هائلاً فى حالات الاكتئاب الكبرى بين المراهقين والشباب، حيث قفزوا من 8.7 بالمائة فى عام 2005 إلى 11.3 بالمائة فى عام 2014، والكثير منهم يلوم هذه الظاهرة على ظهور وسائل الإعلام الاجتماعية، وفقًا لتقرير نشرته الجمعية الملكية للصحة العامة فى المملكة المتحدة ، تبيّن أنه على الرغم من أن YouTube كان له التأثير الأكثر إيجابية، فإن كل منصة وسائط اجتماعية أخرى كانت سلبية تمامًا.





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