إيران.. اغتصاب 41 فتاة من السنة في مدينة ايرانشهر

أصدر السجناء السياسيون من أهل السنة في سجن جوهر دشت بيانا أعلنوا فيه إضرابهم لمدة ثلاثة أيام للاحتجاج على عملية اغتصاب 41 فتاة من أهل السنة في مدينة ايرانشهر.



وأكد البيان قائلا: " أن الملالي المجرمون، قاموا باغتصاب 41 فتاة سنية في مدينة ايرانشهربمحافظة سيستان وبلوشستان".



وأعربوا عن غضبهم الشديد لتلك الفعلة الشنعاء، قائلين " قد جرحت قلوبنا جميعا وألمتنا وزادت من صعوبتنا وحزننا في السجن والأسر".

