أول تصريح لرئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

قال المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرقابة على دستورية القوانين سيكون أولوية لعمل المحكمة الفترة المقبلة بجانب عقد مجموعة مؤتمرات.



ووجه جبالي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أخبار ten" على قناة "ten"، بالشكر والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الرئيس السابق للمحكمة، وأعضاء هيئة المحكمة لاختياره لرئاسة المحكمة، الرائدة في المجال العربي والأفريقي.



وتابع: "عملنا على مراقبة دستورية القوانين واللوائح، وبدأ القضاء الدستوري في مصر منذ 1969، ونحضر لمجموعة من المؤتمرات الدولية على المستويات الأفريقية والعربية".



وأوضح أن المحكمة لديها حدث دولي في مطلع العام المقبل، وهو مؤتمر دولي يضم كل دول العالم بتشريف كبار الشخصيات، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية.



