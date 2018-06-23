مدرب كرواتيا يريح نجوم المنتخب قبل مواجهة آيسلندا والأرجنتين في خطر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اتجاه المدير الفني للمنتخب الكرواتي زلاتكو لاراحة العديد من نجوم المنتخب ومنهم راكيتيتش خلال مواجهة آيسلندا بالجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة.

وبهذا صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المدرب، اتجه لذلك خوفاً من تحصلهم على الإيقاف خلال مواجهة آيسلندا، لحاجته لهم في الدور الثاني المهم.

ويصطدم المنتخب الكرواتي بنظيره الكرواتي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 من يونيو، في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة في كأس العالم، في الساعة الثامنة مساءً.





وهذا القرار يمثل صدمة كبيرة لمنتخب الأرجنتين، الذي يريد تحقيق الفوز علي نيجيريا، وأن تخسر كرواتيا من آيسلندا ليتأهل مباشرة للدور الثاني.