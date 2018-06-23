ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب كرواتيا يريح نجوم المنتخب قبل مواجهة آيسلندا والأرجنتين في خطر

السبت 23/يونيو/2018 - 08:36 م
مدرب كرواتيا يريح نجوم المنتخب قبل مواجهة آيسلندا والأرجنتين في خطر
طباعة
عمر عبدالعزيز
 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اتجاه المدير الفني للمنتخب الكرواتي زلاتكو لاراحة العديد من نجوم المنتخب ومنهم راكيتيتش خلال مواجهة آيسلندا بالجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة.


وبهذا صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المدرب، اتجه لذلك خوفاً من تحصلهم على الإيقاف خلال مواجهة آيسلندا، لحاجته لهم في الدور الثاني المهم.


ويصطدم المنتخب الكرواتي بنظيره الكرواتي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 من يونيو، في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة في كأس العالم، في الساعة الثامنة مساءً.


وهذا القرار يمثل صدمة كبيرة لمنتخب الأرجنتين، الذي يريد تحقيق الفوز علي نيجيريا، وأن تخسر كرواتيا من آيسلندا ليتأهل مباشرة للدور الثاني.

المزيد عن: مونديال روسيا مدرب كرواتيا كورة رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
5
x
14:00
2
تونس
كوريا الجنوبية
1
x
17:00
2
المكسيك
ألمانيا
1
x
20:00
1
السويد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 9:30:05 PM