بعد فوز المكسيك.. كيف يتأهل منتخب ألمانيا لدور الـ16 بالمونديال؟

تغلب منتخب المكسيك علي نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم روسيا 2018.





وأصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي:





1- المكسيك ( 6 نقاط)





2- السويد (3 نقاط)





3- ألمانيا (بدون نقاط)





4- كوريا الجنوبية (بدون نقاط)









- المباريات المتبقية بالمجموعة السادسة:





الجولة الثانية:

اليوم .. ألمانيا × السويد (8 مساءًا)





الجولة الثالثة:

27 يونيو .. المكسيك × السويد (4مساءًا)

27 يونيو .. كوريا × ألمانيا (4 مساءًا)









كيف يتأهل منتخب ألمانيا لدور الـ16 بالمونديال؟





- 6 نقاط:

فوز المنتخب الألماني في المباراتين القادمتين علي السويد وكوريا الجنوبية وحصوله علي 6 نقاط، وتعثر المنتخب السويدي في لقاء الجولة الثالثة أمام المكسيك سواء بالتعادل أو الخسارة، يصعد بالماكينات الألمانية للدور ثمن النهائي مباشرة.





أما في حالة فوز المنتخب الألماني في المباراتين المتبقيتين، وفوز السويد علي المكسيك بالجولة الأخيرة يمكن لمنتخب ألمانيا الصعود لدور الـ16 بشرط أن يكون فارق الأهداف لصالحه علي حساب واحد من المنتخبين السويدي أو المكسيكي حيث سيتساوي الثلاثي في عدد النقاط (6 نقاط) لكل منهما.









- 4 نقاط:

في حالة حصول المنتخب الألماني علي 4 نقاط بالفوز علي السويد اليوم والتعادل مع كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، يمكنه الصعود مباشرة لدور الـ16 بشرط خسارة منتخب السويد أمام المكسيك في مباراته الأخيرة بالمجموعة، أو التعادل معه بشرط أن يكون فارق الأهداف بين المنتخبين السويدي والألماني لصالح الأخير.





أما في حالة تعادل منتخب ألمانيا مع السويد في لقاء اليوم يجب عليه أن يفوز في مباراته الأخيرة علي كوريا الجنوبية بعدد وافر من الأهداف، مع خسارة المنتخب السويدي أمام المكسيك أيضًا بعدد وافر من الأهداف، حتي يكون فارق الأهداف بينهما لصالح منتخب المانشافت ويصعد رفقة المكسيك لدور الـ16.









- 3 نقاط:

في حالة المنتخب الألماني الفوز علي السويد في لقاء اليوم وحصد 3 نقاط، والخسارة في الجولة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، يستطيع الصعود لدور الـ16 ولكن بشرط خسارة السويد في الجولة الأخيرة أمام المكسيك، وهنا سيكون رصيد السويد وألمانيا وكوريا 3 نقاط لكل منهما، ويجب أن يكون فارق الأهداف بينهما لصالح منتخب ألمانيا ليتأهل مع المكسيك للدور التالي.



